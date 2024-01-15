فندق خاص بالدجاج وطعام على أنغام الموسيقى

لندن ـ وكالات

افتتحت امرأة بريطانية عاشقة للطيور فندقًا خاصًا للاعتناء بالدجاج، حيث تحظى فيه بمعاملة فاخرة، وتتناول طعامها على أنغام موسيقى بيونسيه، لتصبح هذه الدجاجات الأكثر حظًا في عالم الحيوانات- وفق موقع «24».

وتتقاضى كاتريونا شوفلين (31 عامًا) 3 جنيهات إسترلينية (3.8 ددولار) في الليلة، مقابل إقامة الدواجن في فندقها الفاخر «Hen Weekend Chicken Boarding».

وأقامت كاتريونا الفندق في حديقة منزلها في أبشيرتش، كينت، بالكامل منذ إطلاقه في الخريف الماضي. وقالت كاتريونا:” لقد قمت بتثبيت لافتة نيون وعلامة «كوكتيلات عالمية» في المطعم المفتوح طوال ساعات العمل، وعادة ما نقدم الموسيقى الكلاسيكية لتهدئة الدجاج”.

ولاحظت كاتريونا مدى تفاعل وحماس الدجاج عند تشغيل موسيقى بيونسيه؛ إذ شعرت بذلك عند نقر الدجاج ساقيها عند سماعها لأغاني ملكة البوب العالمية. وإلى جانب الحفلات الموسيقية، تستمتع الدجاج ببوفيه خاص بالأطعمة، والقفز داخل إطارات السيارات، واللعب على الأرجوحة، وداخل أحواض السباحة.

مشيرة إلى أن الديوك محظورة في فندق الدجاج- بحسب صحيفة ذا صن البريطانية- وأوضحت كاتريونا، التي تمتلك 8 دجاجات، أن الطلب متزايد من قبل الناس، الذين يشعرون أن الأمر مختلف تمامًا في فندقها.