عروض متجولة

يعيش زوار منطقة “وندر جاردن”، إحدى مناطق موسم الرياض، متعة مشاهدة العروض المتجولة التي تنطلق بأزيائها المستوحاة من طبيعة المناطق الفرعية لـ”وندر جاردن” مثل منطقة الأشجار والفراشات لتنشر السعادة والفرح بين الزوار.

وتعد العروض الثابتة والمتجولة إحدى الفقرات الترفيهية والمتميزة في عالم مدينة الألعاب الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتضم مجموعة كبيرة من العارضين العالميين، الذين يتفاعلون مع الزوار بطريقة احترافية؛ حيث تتميز تلك العروض بتجسيد هوية كل منطقة فرعية لترسم لوحة فنية واستعراضية مليئة بالمتعة والتشويق وسط الفعاليات المتنوعة في المنطقة.

وأسهمت أرضيات منطقة “وندر جاردن” في منح الزوار شعورًا بالطاقة الإيجابية، حيث تم رسمها لتحاكي كل أرضية في المناطق الفرعية، وتنطلق العروض المتجولة يوميًا في أوقات متفاوتة. وتحتوي منطقة “وندر جاردن” على أكثر من 70 لعبة وتجربة ومناطق فرعية؛ تضم بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية.