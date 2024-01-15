طرح تذاكر سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي 2024

البلاد- الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الدرعية إي بري للفورمولا إي 2024 عن بدء طرح تذاكر الجولتين الثانية والثالثة من بطولة أي بي بي فورمولا إي العالمية، التي تحتضنها حلبة الدرعية مساء يومي الجمعة 26 والسبت 27 يناير الجاري.

وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي لفئة جراند ستاند، فيما سيكون هناك تذاكر لفئة كبار الزوار، التي ستوفر فرصة حصرية للتواصل مع الفرق وسائقي الفورمولا إي.

وبهذه المناسبة، قال كارلو بوتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس: ” نسعد بإقامة سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي للعام السادس على التوالي، ونتطلع لعودة الحماسة من جديد إلى شوارع الدرعية، حيث ستكون نسخة هذا العام أكبر وأبهى نسخة له حتى الآن، وندعو الجميع للحصول على تذاكر السباق وخوض تجربة مميزة وفريدة من نوعها داخل الحلبة وخارجها”. وأشار بوتاجي إلى أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا في المملكة برياضة السيارات بشكل عام، والفورمولا إي بشكل خاص؛ إذ تجلب كل نسخة المزيد من الإثارة والترفيه لمدينة الرياض.



ويُعد سباق الدرعية الحدث الأبرز في روزنامة الفورمولا إي العالمية. ويحظى بالاهتمام المتزايد وشعبيه متنامية، ويترقبه جمهور رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية. وأصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، وداعم لطموحات وزارة الرياضة الرامية لتنمية القطاع على جميع المستويات وعبر جميع أنحاء المملكة.

وتنتظر حلبة الدرعية زوارها وتعدهم بفعاليات متنوعة ومنافسات حماسية في سباقين ليليين في أرجاء المنطقة التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو. وإلى جانب السباقات، يجمع سباق الدرعية إي بري مزيجًا مميزًا من الرياضة والموسيقى والترفيه، حيث سيكون الجمهور على موعد مع المتعة والأجواء الموسيقية المميزة من خلال مشاركة نخبة الأسماء العالمية والعربية في عالم الفن.