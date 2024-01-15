ثلاث مباريات في كأس آسيا اليوم..البحرين تصطدم بكوريا.. والعراق والأردن يواجهان إندونيسيا وماليزيا

البلاد- جدة

تتواصل مباريات كأس أمم آسيا المقامة في قطر، حيث يلعب منتخب البحرين أولى مبارياته بمواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية في الـ 2:30 ظهرًا ضمن المجموعة الخامسة، بعدها يستهل منتخب العراق مشواره بمواجهة إندونيسيا في الـ 5:30 مساء، ضمن المجموعة الرابعة، ثم يلاقي منتخب الأردن نظيره الماليزي في الـ 8:30 مساء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

اختبار قوي للبحرين

يبدأ منتخب البحرين مشواره بمواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية- أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

وأصابت النتائج الأخيرة الجماهير البحرينية بالقلق بعد تعرضه للخسارة في آخر 3 مباريات، بدأت أمام الإمارات 0-2 في التصفيات الآسيوية المشتركة، ثم الخسارة في اللقاءين الوديين أمام أستراليا بالنتيجة ذاتها، تبعها بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أنغولا.

وضعت هذه الهزائم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي مدرب المنتخب البحريني تحت الضغط، وسيبحث المدرب عن الحلول للعقم الهجومي في مبارياته الأخيرة، خاصة أنه راهن على المهاجمين عبدالله يوسف، وعبدالله الحشاش، واستبعد من التشكيلة أبرز المهاجمين المتألقين بالدوري المحلي وهم” مهدي عبدالجبار، وإسماعيل عبداللطيف” الهداف التاريخي لمنتخب البحريني برصيد 47 هدفًا، ومحمد الرميحي.



وفي المقابل، يقود منتخب كوريا الجنوبية المدرب الألماني يورغن كلينسمان الطامح لاستعادة أمجاد الفريق الكوري الجنوبي، وتتويجه باللقب القاري بعد الغياب الذي استمر 64 عامًا منذ آخر لقبين حققهما في عامي 1956م، و1960م.

ويعول “الشمشون” الكوري على مجموعة من النجوم؛ أبرزهم قائد الفريق نجم نادي توتنهام وهدافه سون هيونغ مين، ومدافع بايرن ميونيخ الألماني كيم مين جاي، ولاعب باريس سان جرمان كانغ إين لي.

وحقق منتخب كوريا 6 انتصارات متتالية في مواجهاته الأخيرة، كان آخرها الفوز على منتخب العراق بهدف دون رد.

الأردن مرشح للفوز

يدخل المنتخب الأردني مباراته ضد ماليزيا مرشحًا لحصد النقاط الثلاث، ويعوّل المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب “النشامى” على الجناح موسى التعمري الذي يتألق في صفوف فريقه مونبلييه الفرنسي، وعلى المهاجم المخضرم حمزة الدردور أفضل هداف في تاريخ الأردن برصيد 35 هدفًا في 121 مباراة دولية.

العراق لانطلاقة قوية

يهدف المنتخب العراقي بطل كأس آسيا عام 2007م إلى تحقيق بداية مثالية مهمة لمشواره خلال مواجهته لنظيره الإندونيسي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وهي ثاني مواجهة تجمع المنتخبين في غضون أقل من شهرين، بعدما انتهت الأولى بفوز كاسح لـ “أسود الرافدين” بنتيجة 5-1 ضمن تصفيات كأس العالم 2026. يعوّل الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق على عدد كبير من اللاعبين الناشطين في أندية أوروبية، في مقدمتهم زيدان إقبال لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، وأوتريخت الهولندي حاليًا، وريبين سولاقا مدافع برومابويكارنا السويدي، وعلي الحمادي مهاجم ويمبلدون الإنجليزي، بالإضافة للمحليين صانع ألعاب المنتخب والقوّة الجوية إبراهيم بايش، وزميله المهاجم أيمن حسين، والواعد علي جاسم.