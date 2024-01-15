تدشين استراتيجية إدارة البيانات بديوان المظالم

الرياض : البلاد

دشن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, استراتيجية إدارة البيانات 2024 – 2026، الاستراتيجية التي ستشكل الإطار العام لتعاملات ديوان المظالم بشقيه القضائي والإداري بالبيانات بديوان المظالم والخطة الزمنية لتنفيذها، بهدف رفع قدرات دوائره وإداراته في التعامل معها.

وتخلل ذلك العديد من الكلمات والعروض المرئية عن طبيعة بيانات القضاء الإداري، وإمكانيات الاستفادة من توافقها مع استراتيجيات أعمال القضاء الإداري وتحقيق القيمة المرادة منها، وقد صاحب التدشين معرض متنوع يشرح هوية استراتيجية البيانات الخاصة بديوان المظالم وهيكلتها التنظيمية والوظيفية.

يذكر أنَّ ديوان المظالم حقق الشهر المنصرم نتيجة التكامل في قياس التحول الرقمي الخاص بهيئة الحكومة الرقمية، التي جاءت لتؤكد على نجاحاته المتوالية في التحول الرقمي، وحرص القائمين عليه على تفعيل الرقمنة واستثمار البيانات والمعلومات في مختلف المجالات الإدارية والقضائية والتنظيمية لصالح سير الأعمال وجودتها.