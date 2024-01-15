الرياضة

التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وغينيا في أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1445 هـ      15 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حسم التعادل الإيجابي لقاء منتخب الكاميرون أمام نظيره الغيني بهدف مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت بين المنتخبين اليوم الاثنين على ملعب شارليس كونان باني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 المُقامة حاليًا في كوت ديفوار.

سجل هدف غينيا اللاعب محمد بايو في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 51 تمكن فرانك ماجري من التعادل لمنتخب الكاميرون. وخاض منتخب غينيا المباراة في الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد فرنسوا كامانو.

وتعد هذه المباراة هي المواجهة الثالثة بين الكاميرون وغينيا في كأس الأمم الإفريقية، وجرت جميعها في دور المجموعات، وقد انتهى اللقاءان السابقان بالتعادل 2-2 في عام 1998م، و 1-1 في عام 2015م، لينتهي أيضا لقاء اليوم الثالث بينهما بالتعادل.

وتعد المجموعة الثالثة من بين أكثر المجموعات قوة، حيث يتنافس منتخب السنغال والكاميرون، اللذين يمتلكان تاريخًا رياضيًا طويلًا، بجانب تحدي منتخبي غينيا وجامبيا.

وتقام الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل؛ حيث يلتقي منتخبا السنغال والكاميرون، الساعة 8 مساء. فيما يواجه منتخب غينيا نظيره الجامبي، الساعة11 مساء.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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