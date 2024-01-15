التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وغينيا في أمم أفريقيا

جدة- محمود العوضي
حسم التعادل الإيجابي لقاء منتخب الكاميرون أمام نظيره الغيني بهدف مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت بين المنتخبين اليوم الاثنين على ملعب شارليس كونان باني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 المُقامة حاليًا في كوت ديفوار.
سجل هدف غينيا اللاعب محمد بايو في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 51 تمكن فرانك ماجري من التعادل لمنتخب الكاميرون. وخاض منتخب غينيا المباراة في الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد فرنسوا كامانو.
وتعد هذه المباراة هي المواجهة الثالثة بين الكاميرون وغينيا في كأس الأمم الإفريقية، وجرت جميعها في دور المجموعات، وقد انتهى اللقاءان السابقان بالتعادل 2-2 في عام 1998م، و 1-1 في عام 2015م، لينتهي أيضا لقاء اليوم الثالث بينهما بالتعادل.
وتعد المجموعة الثالثة من بين أكثر المجموعات قوة، حيث يتنافس منتخب السنغال والكاميرون، اللذين يمتلكان تاريخًا رياضيًا طويلًا، بجانب تحدي منتخبي غينيا وجامبيا.
وتقام الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل؛ حيث يلتقي منتخبا السنغال والكاميرون، الساعة 8 مساء. فيما يواجه منتخب غينيا نظيره الجامبي، الساعة11 مساء.
محمد بايو يفتتح التسجيل لغينيا في شباك الكاميرون#السنغال_غامبيا #كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/x4BisqSaQH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
فرانك ماغري يسجل هدف التعادل للكاميرون في شباك غينيا#الكاميرون_غينيا #كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/ky0iaeBgEq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024