الأسترالي إيفانز يدير اللقاء.. منتخبنا الوطني يكثف تحضيراته لمواجهة عمان

البلاد- جدة

واصل منتخبنا الوطني تدريباته في مقر إقامته بدولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملاعب أسباير” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني”، وسُمح لوسائل الإعلام بالتواجد في أول ربع ساعة.



من جهة أخرى، أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الأخضر مع شقيقه العماني إلى الحكم الأسترالي الدولي شون إيفانز.

يبلغ إيفانز من العمر 36 عامًا، وبدأ التحكيم عام 2012م، ونال الشارة الدولية من الفيفا عام 2017م، وكان ضمن حكام تقنية الفيديو (VAR) في كأس العالم 2022 بقطر.

وأدار إيفانز مباراتين في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا هذا الموسم؛ الأولى بين فريقي جوهور دار التعظيم الماليزي وأولسان الكوري، والثانية بين نساجي مازندران الإيراني ومومباي سيتي الهندي.



ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة بكأس آسيا، إلى جانب كل من عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

ويفتتح الأخضر مبارياته في البطولة بمواجهة شقيقه العماني غدًا الثلاثاء في الـ 8:30 مساء على استاد خليفة الدولي، قبل أن يلاقي منتخب قيرغيزستان يوم الأحد 21 يناير على استاد أحمد بن علي، ويختتم مباريات دور المجموعات أمام منتخب تايلاند يوم الخميس 29 يناير على استاد المدينة التعليمية.