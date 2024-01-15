أمير جازان ثمّن جهود الصحة.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جازان

البلاد – جيزان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهمية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والدور المهم الذي يقوم به المشاركون والمشاركات في تنفيذها من منسوبي الصحة بجازان، مثمناً الجهود المبذولة؛ للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، متمنيًا التوفيق للقائمين على الحملة.

جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه أمس، حملة التطعيم التي تنفذها صحة جازان، حيث أعطى سموه الجرعة الأولى لأحد الأطفال المستهدفين. واستمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز خلال تدشين الحملة، إلى شرح مفصل من مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمى عن الحملة التي تنفذها وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان لتطعيم أكثر من 77 ألف طفل وطفلة بالمنطقة دون سن الـ 5 سنوات على جرعتين خلال الشهرين الحالي والقادم، تستمر كل واحدة منهما على مدى أسبوعين بلقاح شلل الأطفال.

حضر إطلاق الحملة وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ومدير التجمع الصحي بجازان فالح بن ناصر الشهراني. يشارك في حملة الطعيم 350 فرقة متحركة، بواقع فرقتين لكل مركز رعاية صحية أولية بالمنطقة، و180 فرقة ثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويشرف على الحملة 20 فرقة من إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية والقطاعات التابعة لها بالمنطقة.