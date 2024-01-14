360 % زيادة ” الخضراء” بمنطقة المدينة المنورة

البلاد – الرياض

شهدت منطقة المدينة المنورة زيادة مساحات الغطاء النباتي بلغت 360 % خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر الماضيين، بسبب هطول الأمطار.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن تحليلات بيانات الاستشعار عن بعد، كشفت عن وصول إجمالي مساحة الغطاء النباتي في المدينة المنورة في شهر أغسطس 2023م إلى 2863.4 كيلومتر مربع بما يمثل 1.9 % من إجمالي مساحة المنطقة، لتزيد المساحة تدريجياً مع زيادة هطول الأمطار، حتى سجل المركز في نهاية شهر ديسمبر الماضي وصول مساحة الغطاء النباتي لنحو 13,194.5 كيلومتر تغطي 8.7 % من إجمالي مساحة المنطقة.

وينتشر الغطاء النباتي في معظم محافظات منطقة المدينة المنورة، حيث يتركز في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاعها بين 1,000 متر إلى 1,300 متر غربي المنطقة، وفي المواقع شبه المستوية شرقي المنطقة لخصائص التربة فيها، وحسب توزيع المحافظات يتركز الغطاء النباتي شرقي محافظات العلا والحناكية، وشمالي محافظات ينبع وخيبر وبدر، وغربي محافظات المدينة المنورة ومهد الذهب، ووسط محافظة وادي الفرع.

ويعمل المركز الوطني على دراسة واقع مناطق الغطاء النباتي ومراقبة التغير بمواقع مشاريع التشجير، ومراقبة الغطاء الأرضي وتغير مساحته، وحساب كميات الأمطار وكثافة الغطاء النباتي، وقياس كثافة الغطاء النباتي، بالإضافة إلى رصد ومراقبة صحة النبات، وذلك بالاعتماد على برنامج تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مشاريع التشجير ومبادرة السعودية الخضراء.