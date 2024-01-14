13 نوعاً نباتياً محلياً..زراعة مليون شتلة بمحمية الملك سلمان

الرياض – واس

قامت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بزراعة مليون شتلة من 13 نوعًا من الأنواع النباتية البرية المحلية، التي قام المركز بإنتاجها وتوريدها للمحمية .

وتنوعت الشتلات المزروعة من الطلح والسدر والأرطى والغضى وغيرها من الأنواع النباتية البرية المحلية، التي تنمو بصورةٍ طبيعية في أراضي المحمية في ثلاثة مواقع تشجير مختلفة داخل نطاقها، وهي وادي معارك وقاع بوهان والمغيراء. وتطمح الهيئة أن تسهم زراعة هذه الشتلات إلى إنتاج الأكسجين، وامتصاص أطنان من الكربون وزيادة الغطاء النباتي والحد من زحف الرمال.

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع، وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية، وهي منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتتنوع فيها الموائل الطبيعة والتضاريس والتشكيلات الجغرافيه الفريدة من نوعها. ويعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على حماية مواقع الغطاء النباتي في المملكة ودراسة جميع المتغيرات في المساحات الخضراء، وتطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، في إطار اهتمام المملكة بالتقليل من آثار التصحر والجفاف والإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، إضافة إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.