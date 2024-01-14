يوفنتوس وكاشيوا بالعلامة الكاملة في بطولة “مهد” الدولية

الرياض – هاني البشر
يتحدد غداً الاثنين الفرق أصحاب المراكز الأولى في بطولة مهد” الدولية والتي تحتضنها ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” الرديفة في جدة، حيث تقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.
وتنطلق بعد غد الثلاثاء مباريات الأدوار الإقصائية في البطولة، على أثرها يتحدد اطراف المباراة النهائية وطرفي مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.
ويتصدر فرق المجموعة الأولى يوفنتوس الإيطالي، وكاشيوا ريسول الياباني ثانياً برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فريق أكاديمية مهد الرياضية، وتونتي الهولندي في المركز الأخير بدون أي نقطة.
كما يتصدر المجموعة الثانية سلافيا براغ التشيكي برصيد 4 نقاط، رويال أنتويرب البلجيكي، وأكاديمية أترام دي فيسير الغاني برصيد 3 نقاط، وأخيراً بي إس في آيندهوفن الهولندي بنقطة واحدة.
وكان اليوم الثاني من البطولة قد شهد فوز فريق يوفنتوس على نظيره وتونتي الهولندي 3/0، وخسرت أكاديمية مهد الرياضية من كاشيوا ريسول الياباني 3/2، وذلك لحساب المجموعة الأولى، فيما كسب فريق أكاديمية أترام دي فيسير الغاني نظيرة بي إس في آيندهوفن الهولندي نظيرة 2/1، وتعادل سلافيا براغ التشيكي مع نظيره رويال أنتويرب البلجيكي 1/1 لحساب المجموعة الثانية.