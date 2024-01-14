وزارة الدفاع تحصل على شهادتي “الآيزو”

الرياض : البلاد

حصلت وزارة الدفاع على شهادة الأنظمة الإدارية «الآيزو ISO 22301:2019» في مجال استمرارية الأعمال، وشهادة «الآيزو ISO 31000» في مجال إدارة المخاطر على مستوى وكالات وزارة الدفاع، وذلك بعد استيفائها المتطلبات والمعايير الخاصة بالشهادتين.

وتسلم معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري في الرياض اليوم، الشهادتين من الرئيس التنفيذي لشركة لبرو أنشرونس الأمريكية فاسيليوس أنشرونس، الجهة المانحة للشهادتين والرائدة في تقديم خدمات شهادات أنظمة إدارة «الآيزو».

وقال مدير الإدارة العامة لتميز الأعمال بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز عبدالعزيز العمار: “إن حصول وزارة الدفاع على شهادتي «الآيزو» في مجالي استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، يأتي تأكيدًا على تطبيقها أفضل المعايير العالمية للارتقاء بقدراتها وجاهزيتها في مجالات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بجميع عملياتها.

وأوضح أن إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام في الإدارة العامة لتميز الأعمال أسهمت في إنشاء وتطوير إطار عمل متكامل يتضمن سياستين لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال و 14 إجراء عمل، ومستندين للحوكمة، وبيان لتقبل المخاطر، وإطار لاستمرارية الأعمال.

وأشار إلى انعقاد أكثر من 300 ورشة عمل لبناء سجلات المخاطر ونماذج تحليل تأثير انقطاع الأعمال لتحديد وتقييم ومراقبة ومعالجة المخاطر، فيما جرى بناء 10 خطط لاستمرارية الأعمال للإدارة العامة الحرجة على مستوى الإدارات العامة في وكالات الوزارة، وخطة لإدارة الأحداث وأخرى لإدارة الأزمات.