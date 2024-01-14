منتخب إيران يتغلب على نظيره الفلسطيني 1/4 في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
حقق المنتخب الإيراني، فوزاً كبيراً، على نظيره منتخب فلسطين، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا – المجموعة الثالثة.
رباعية المنتخب الإيراني حملت توقيع كل من كريم أنصاري (2)، وشجاع خليل زاده (12)، ومهدي قائدي (38)، وسردار أزمون (55)، فيما سجل تامر صيام (45+6) هدف فلسطين الوحيد.
وكان المنتخب الإماراتي قد تغلب على نظيره منتخب هونج كونج بنتيجة 3-1، لحساب المجموعة نفسها.
المنتخب الإيراني يهز شباك نظيره الفلسطيني مبكرا
#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/4tmu9SkFP9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/u4Z2AWbVdQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الهدف الثالث للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/5InfL2siSA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني في شباك المنتخب الإيراني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/JTn9YMpIwE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الهدف الرابع للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/dX7ZA8cWIq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024