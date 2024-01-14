الرياضة

منتخب إيران يتغلب على نظيره الفلسطيني 1/4 في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1445 هـ      14 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق المنتخب الإيراني، فوزاً كبيراً، على نظيره منتخب فلسطين، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا – المجموعة الثالثة.

رباعية المنتخب الإيراني حملت توقيع كل من كريم أنصاري (2)، وشجاع خليل زاده (12)، ومهدي قائدي (38)، وسردار أزمون (55)، فيما سجل تامر صيام (45+6) هدف فلسطين الوحيد.

وكان المنتخب الإماراتي قد تغلب على نظيره منتخب هونج كونج بنتيجة 3-1، لحساب المجموعة نفسها.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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