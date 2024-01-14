محافظ جدة يرعى مهرجان التسويق الزراعي

البلاد – جدة

برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ينطلق اليوم الأحد “مهرجان التسويق الزراعي الأول بمحافظة جدة” بفعاليات متنوعة، ويستمر لمدة 3 أيام بالسلام مول، بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ومشاركة الجهات الحكومية والأهلية، وأكثر من 60 مزارعاً ونحالاً وأسرة منتجة.

ويستهدف المهرجان دعم المزارعين والمنتجين والنحالين والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم الزراعية؛ حيث يتضمن المهرجان عرضًا لمحاصيل الخضار والفاكهة والتمور والبن والورد والفل، والعسل ومنتجات المناحل، إضافةً إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة، وإقامة مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين، والعديد من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، ومرسم وفعاليات للأطفال. وثمّن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف دعم واهتمام سمو محافظ جدة بتنمية القطاع الزراعي، ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة

وأشار إلى أن المهرجان يسعى إلى مساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها، داعياً أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة مما يقدم من منتجات.