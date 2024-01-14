الرياضة

كوت ديفوار يعبر غينيا بيساو بثنائية في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1445 هـ      14 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح منتخب كوت ديفوار في إسعاد جماهيره الغفيرة التي ملأت ملعب الحسن واتارا بضواحي أبيدجان، وذلك بعد تغلبه على منتخب غينيا بيساو بهدفين للا شيء، في افتتاح النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها ساحل العاج بمشاركة 24 منتخبًا.

اللقاء جاء ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية، اللذين يلتقيان الأحد.

سجل لكوت ديفوار اللاعب سيكو فوفانا في الدقيقة الخامسة، وعزز اللاعب جان فيليف كراسو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وكانت النسخة 34 من البطولة الأهم في القارة السمراء قد انطلقت بحفل افتتاح مبهر، ثم أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا انطلاق البطولة، بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجمع من أبرز نجوم القارة السمراء السابقين.

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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