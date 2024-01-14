كوت ديفوار يعبر غينيا بيساو بثنائية في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

محمود العوضي- جدة
نجح منتخب كوت ديفوار في إسعاد جماهيره الغفيرة التي ملأت ملعب الحسن واتارا بضواحي أبيدجان، وذلك بعد تغلبه على منتخب غينيا بيساو بهدفين للا شيء، في افتتاح النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها ساحل العاج بمشاركة 24 منتخبًا.
اللقاء جاء ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية، اللذين يلتقيان الأحد.
سجل لكوت ديفوار اللاعب سيكو فوفانا في الدقيقة الخامسة، وعزز اللاعب جان فيليف كراسو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.
وكانت النسخة 34 من البطولة الأهم في القارة السمراء قد انطلقت بحفل افتتاح مبهر، ثم أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا انطلاق البطولة، بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجمع من أبرز نجوم القارة السمراء السابقين.
سيكو فوفانا يفتتح سجل أهداف بطولة كأس أمم إفريقيا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/yfrksfwiAP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 13, 2024
جان فيليف كراسو يضيف الهدف الثاني لمنتخب الفيلة #كأس_أمم_أفريقيا #كوت_ديفوار_غينيا_بيساو #AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/DSEh53Gd5d
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 13, 2024