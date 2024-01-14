قطاعات الوزارة اختتمت مشاركتها التفاعلية بنجاح.. الداخلية تحصد جائزة أفضل جناح بمعرض «الحج والعمرة»

البلاد – جدة

استحقاق مميز حصدته وزارة الداخلية بحصولها على جائزة أفضل جناح وتفاعل ومشاركة، ضمن (5) جهات حكومية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة”، الذي أقيم بمحافظة جدة؛ حيث شهد الجناح ورش عمل وجلسات حوارية، بهدف التعريف بمهامها والخدمات الكبيرة التي تقدمها وبأعمق معاني الإنسانية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج “رؤية السعودية 2030”.

في الصورة الكاملة لهذا النجاح، الذي يؤكده الواقع الناصع بالتفاني والجهد المتواصل، ضمن شرف الرسالة العظيمة للمملكة العربية السعودية في رعاية المقدسات وخدمة ضيوف الرحمن، حققت قطاعات وزارة الداخلية نجاحات نوعية خلال مشاركاتها في المؤتمر والمعرض، وسجلت حضورًا تفاعليًا رائعًا مع الزائرين.

فعلى مدى أيام المؤتمر والمعرض، استعرضت قطاعات الوزارة وأجهزتها خدماتها لضيوف الرحمن، بأعلى كفاءة وبأحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وشهدت الفعاليات جلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية؛ حيث جرى استعراض خدمات قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030.



أمنية وإنسانية

في هذا السياق، اختتم الأمن العام مشاركته، التي قام خلالها بالتعريف بالمهام والخدمات المتطورة، التي يقدمها لضيوف الرحمن بأحدث التطبيقات.

كما استعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية لزوار الجناح، الخدمات الأمنية والإنسانية المُقدمة لضيوف الرحمن عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، حيث تُستقبل المكالمات بزمن لا يتجاوز (ثانيتين) وبعدة لغات، وتحويلها للجهات ذات العلاقة، بما لا يتجاوز (45) ثانية للمكالمة الواحدة، وتخصيص ركن “عيش التجربة” الذي يحاكي آلية العمل داخل المركز، إضافة لعروض مرئية تعريفية وتوعوية، حيث إن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) يعدّ أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية، وتنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج “رؤية السعودية 2030”.



واستعرضت المديرية العامة للجوازات ضمن جناح وزارة الداخلية تقنياتها في المنافذ الدولية، التي تسهل خدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة للعمرة والحج والزيارة وراحتهم، وآلية التقديم على التأشيرة السياحية عند الوصول، وذلك عبر جهاز الخدمة الذاتية في بعض منافذ المملكة الدولية.

وبالنسبة لقطاع السلامة والحماية المدنية، قامت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها، ومن ذلك المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، التي يتم من خلالها إرسال التحذيرات عن الحالات الطارئة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة مميزة للتحذير واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة، وبوابة سلامة لمواكبة التطور في التعاملات وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز البيئة التنافسية في القطاع الخاص؛ بهدف اختصار الوقت والجهد للمستثمرين.