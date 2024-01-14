شاهد | توتنهام يقتنص تعادلًا مثيرًا من مانشستر يونايتد

انتزع توتنهام نقطة التعادل من ميدان مانشستر يونايتد بنتيجة (2-2) الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).



أمام نحو 60 ألف مشجّع في مدرجات ملعب (أولد ترافورد) معقل مانشستر يونايتد، قدّم الفريقان مباراة ممتعة وسريعة، أدارها الحكم الدولي الإنجليزي جون بروكس.



تقدّم (الشياطين الحمر) أولًا عبر المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة 9، ورد عليه توتنهام بالتعادل عبر المهاجم البرازيلي ريشارلسون في الدقيقة 19.



قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، منح المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد هدف الأسبقية من جديد بعد تمريرة حاسمة من هويلوند.



وبعد ثوانٍ من انطلاق صافرة الشوط الثاني، أدرك لاعب الوسط الأوروغوياني رودريغو بينتانكور التعادل لتوتنهام، بتمريرة حاسمة من الوافد الجديد للفريق، تيمو فيرنر.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام 2-2