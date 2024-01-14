تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن لتعاطيه الحشيش وقتله مقيمين

بريدة : البلاد

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد) بمنطقة القصيم حكم القتل حدًا بـ/ عبدالعزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري – سعودي الجنسية – إثر اقدامه على قتل / حضرت بلي – أفغاني الجنسية، و / نور الدين الفودين ـ هندي الجنسية ـ لتعاطيه مادة الحشيش المخدر وإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لما ظهر في الجريمة من الاستهانة بالنفوس المعصومة والترصد للقتل على غفلة وتفاوت المدة ما بين الواقعتين وذلك بتكراره بالجريمة بعد شهر واحد وبنفس الطريقة مما يدل على تأصل النازع الإجرامي لديه ولتأثير الجريمة على المجتمع فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة وأن يكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه وذلك بقتله حداً.