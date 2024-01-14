تميز كبير لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ختام مهرجان كؤوس الملوك والأمراء

الرياض – محمد الجليحي
اختتم نادي سباقات الخيل اليوم السبت منافسات الأسبوع الثاني عشر الذي شهد على مدار يومين إقامة مهرجان كؤوس الملوك والأمراء في نسخته التاسعة.
بمجمل عشرة كؤوس قسمت على سباقات يومي الجمعة والسبت، التي شهدت حضور أصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء وأحفاد الملوك والأمراء الذين قاموا بدورهم بتسليم الكؤوس للفائزين.
وقد جاءت نتائج أشواط مهرجان كؤوس الملوك والأمراء على النحو التالي:
– كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، فاز به الجواد باور ان نمبرز لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
– كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز، فازت به الفرس جابها الله لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
– كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فازت به الفرس مزيونه لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
– كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فاز به الجواد ضيدان لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
– كأس الملك فهد بن عبدالعزيز، فازت به الفرس هضابه لإسطبل أبناء فهد منير العضياني.
-كأس الملك خالد بن عبدالعزيز، فاز به الجواد ديسمبر لإسطبل محمد سعيد محمد الودعاني.
-كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز مصنف ” ليستد ” دولي، فاز به الجواد كارمل رود لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
– كأس الملك سعود بن عبدالعزيز، فاز به الجواد ووتن صن لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
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