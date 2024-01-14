بحضور باعشن ودليل بنت نهار.. انطلاق برنامج القيادات الأولمبية

الرياض – هاني البشر
بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز باعشن، والرئيس التنفيذي للرياض 2034 الأميرة دليل بنت نهار، والمدير التنفيذي للأكاديمية الاولمبية السعودية البتول باروم، انطلق اليوم الأحد برنامج القيادة الأولمبية الذي تنظمه الاكاديمية الأولمبية السعودية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية الدولية، في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة اكثر من 100 مشارك من قيادات اللجنة الأولمبية والاتحادات واللجان والروابط الرياضية.
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أربعة أشهر، إلى تدريب قيادات المؤسسات الرياضية على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإدارة الرياضية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بما يواكب مع النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
ويقدم البرنامج 18 محاضرًا من نخبة من الخبراء الرياضيين على مستوى المملكة والعالم، أبرزهم عضو اللجنة الأولمبية الدولية السيد إيفو فيراني، ومدير التخطيط الإستراتيجي في وزارة الرياضة عبدالمجيد السبتي، والبروفيسور البريطاني إيان هنري، وجيرالد فريتز المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الألمانية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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