المنتخب المصري يتعثر بالتعادل أمام موزمبيق في أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
تعثر المنتخب المصري في أولى لقاءاته ببطولة أمم أفريقيا التي تحتضنها ساحل العاج، بعد تعادله 2/2 مع منتخب موزمبيق الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.
شهدت المباراة بداية هجومية سريعة من منتخب مصر، وفى الدقيقة الثانية سجل مصطفى محمد أول الأهداف من تسديدة قوية سكنت شباك المنافس.
وكاد مصطفى محمد يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة العاشرة بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة محمد صلاح، لكن حارس المرمى يتصدى للكرة ويبعدها خارج المرمى.
وأهدر ويتنيس لاعب موزمبيق فرصة التعادل فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعدما تهادت له الكرة فى منطقة جزاء ألفراعنة وسط دربكة دفاعية لمنتخب مصر لكنه يسدد الكرة بجوار قائم مرمى محمد الشناوى لتمر خارج الملعب، وتصدى القائم الأيمن لمرمى موزمبيق لهدف محقق لمحمود تريزيجيه لتضيع فرصة الهدف الثانى للفراعنة.
وأنقذ محمد الشناوى مرمى الفراعنة من هدف محقق بعدما أخطأ محمد حمدى فى التعامل مع كرة عرضية، ليتدخل الشناوى وينقذ الموقف ليحافظ على تقدم الفراعنة بهدف نظيف فى الشوط الأول.
وفى الشوط الثانى، واصل لاعبو منتخب مصر الزحف نحو مرمى موزمبيق فى محاولة لتعزيز النتيجة ولكن دون تهديد حقيقى للمرمى، وفى الدقيقة 55 نجح ويتى لاعب موزمبيق فى تسجيل التعادل من رأسية قوية سكنت مرمى محمد الشناوى.
وفى الدقيقة 57 سجل كليسيو باكوى لاعب موزمبيق الهدف الثانى من انفراد كامل بمحمد الشناوى بعد خطأ دفاعى من أحمد حجازى
وفي الوقت بدل من الضائع سجل محمد صلاح للمنتخب المصري هدف التعادل من ركلة جزاء. وفي المجموعة نفسها يلتقي مساء اليوم منتخبا غانا وجزر الرأس الأخضر .
بداية نارية للمنتخب المصري 🔥#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/o39VGF8hUh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الشباك المصرية تتلقى هدف التعادل#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/DyglnDKnBy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
منتخب الموزمبيق يضيف الهدف الثاني سريعا #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/McvenHDI29
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
محمد صلاح يعادل الكفة من علامة الجزاء #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/ixTblENHvd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024