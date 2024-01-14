الرياضة

الأبيض الإماراتي يتغلب على هونج كونج بثلاثية في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1445 هـ      14 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

 تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس ’سيا 2023، التي تحتضنها قطر.

افتتح عادل الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. وعادل كوان النتيجة لمنتخب هونج كونج في الدقيقة 49، وأدرك سلطان التقدم السريع للإمارات في الدقيقة 53 عن طريق زايد سلطان.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 93 ليقرر احتساب ركلة جزاء للإمارات، ليسجل الغساني الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 96.

بهذا الفوز حصل منتخب الإمارات على أول 3 نقاط من الجولة الأولى في صدارة جدول ترتيب المجموعة وتذيل منتخب هونج كونج بدون نقاط.

وستقام المباراة الثانية في المجموعة نفسها مساء اليوم، وتجمع منتخبي فلسطين وإيران.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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