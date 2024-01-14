الأبيض الإماراتي يتغلب على هونج كونج بثلاثية في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس ’سيا 2023، التي تحتضنها قطر.
افتتح عادل الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. وعادل كوان النتيجة لمنتخب هونج كونج في الدقيقة 49، وأدرك سلطان التقدم السريع للإمارات في الدقيقة 53 عن طريق زايد سلطان.
وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 93 ليقرر احتساب ركلة جزاء للإمارات، ليسجل الغساني الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 96.
بهذا الفوز حصل منتخب الإمارات على أول 3 نقاط من الجولة الأولى في صدارة جدول ترتيب المجموعة وتذيل منتخب هونج كونج بدون نقاط.
وستقام المباراة الثانية في المجموعة نفسها مساء اليوم، وتجمع منتخبي فلسطين وإيران.
⚽️🥅 سلطان عادل يفتتح التسجيل للأبيض الإماراتي من ركلة جزاء#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الإمارات_هونغ_كونغ#AsianCup2023 pic.twitter.com/fqIV2gEssp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
⚽️🔥 منتخب هونغ كونغ يعادل النتيجة عن طريق فيليب تشان سيو#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الإمارات_هونغ_كونغ#AsianCup2023 pic.twitter.com/6zkmv2owde
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
⚽️🔥 زايد سلطان يُسجل الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي ويمنحه التقدم#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الإمارات_هونغ_كونغ#AsianCup2023 pic.twitter.com/MqQ5omy1HM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
⚽️🔥 في الوقت بدل الضائع، الحكم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي و يحيى الغساني يسجلها بنجاح#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الإمارات_هونغ_كونغ#AsianCup2023 pic.twitter.com/Ke9dlWr6SZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الإمارات 🇦🇪 تحقق فوزاً مستحقاً على هونغ كونغ 🇭🇰
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الإمارات_هونغ_كونغ#AsianCup2023 pic.twitter.com/2vL2ceGfJW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024