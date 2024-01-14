استثمارات مليارية وآلاف الوظائف في الجبيل وينبع

البلاد – الرياض

بأرقام استثمارية واعدة تتجاوز 35 مليار ريال، وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات، وذلك ضمن الرصيد الهائل من الفرص على خارطة الاستثمار في المملكة، التي شهدها مؤتمر التعدين الدولي الثالث في الرياض.

على مدى مساهمات الهيئة على مدى ٥٠ عامًا، أسهمت الهيئة في تنمية وتطوير المدن الصناعية وتنافسية القطاع، حققت الهيئة شراكات كبيرة في مدينة “رأس الخير”، منها ما وقعته مع شركة “معادن” وحصولها على حصة في المناجم والمعالجة التي تحدث للمواد التعدينية والتصدير من ميناء رأس الخير.

هذا الحراك الاستثماري، تناوله معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، لافتا إلى الاستثمار المستدام في المدن الصناعية ومضاعفة القدرات التشغيلية وجذب الاستثمارات واستكمال سلسلة القيمة في عدد من القطاعات الإستراتيجية.

وتشمل الاتفاقيات الجديدة التي أشار إليها المهندس السالم:

– اتفاقية استثمارية مشروطة بين الهيئة الملكية برأس الخير وشركة أرامكو السعودية وشركة باوستيل وصندوق الاستثمارات العامة، حيث خصصت الهيئة مساحة 183 هكتارا بمدينة رأس الخير لمشروع مشترك بين أرامكو وباو ستيل لإنتاج 1.5م من ألواح الصلب، بحجم استثمارات متوقع 15 مليار ريال وسوف يوفر 1455 فرصة عمل مباشرة

– اتفاقية استثمارية مشروطة مع شركة أرامكو السعودية حيث خصصت الهيئة مساحة 150 هكتارا بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية لشركة أرامكو لإنتاج 3.5 مليون طن سنويا من الكبريت المشكل بحجم استثمارات متوقع 1.87 مليار ريال وسوف توفر 900 وظيفة عمل مباشرة.

– مذكرة تفاهم مع شركة فالي حيث يتم تخصيص موقع بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية لشركة فالي لإنتاج قوالب خام الحديد 15 مليون طن سنويا بحجم استثمارات متوقع 12 مليار ريال، وسوف توفر 1800 فرصة عمل مباشرة.

– توقيع اتفاقية استثمارية مشروطة مع شركة الفدا لإنتاج الانود، حيث خصصت الهيئة مساحة 80 هكتارا بمدينة رأس الخير لشركة الفدا بسعة 1.43 مليون طن وبحجم استثمارات متوقع 6.75 مليار ريال، وسوف توفر 1200 فرصة عمل مباشرة

– اتفاقية استثمارية مشروطة مع مؤسسة الدامغ، حيث خصصت الهيئة مساحة 11.2 هكتار بمدينة رأس الخير لمؤسسة الدامغ لإنتاج 30 كيلو طن من عجلة السكك الحديدية بحجم استثمارات متوقع 800 مليون ريال، وسوف توفر 145 فرصة عمل مباشرة.