الرياضة 188 فارساً وفارسة يتنافسون على كأس اللجنة الأولمبية السعودية للقدرة والتحمل

البلاد- جدة ينظم الاتحاد السعودي للفروسية اليوم السبت سباق كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم بمشاركة 188 فارس وفارسة من سبع دول حول العالم وذلك على ميادين مزرعة الخالدية بتبراك غرب الرياض. وقد انطلق السباق الساعة ٦:٣٠ صباحاً اليوم السبت على مسافة ١٠٠ كم مقسم على أربع مراحل؛ ٣٥ كم للمرحلة الأولى باللون الأحمر، و٢٥ كم للمرحلة الثانية باللون الأزرق و٢٠ كم للمرحلة الثالثة، والرابعة باللون الأخضر. ويقام الى جانب السباق الرئيس سباق دولي مصاحب لمسافة ١٢٠ كم بمشاركة ٣٣ فارسا وفارسة مقسم على أربع مراحل ٣٥ كم للمرحلة الأولى، والثانية باللون الأحمر و٢٥ كم للمرحلة الثالثة والرابعة باللون الأزرق. ويأتي سباق كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية كرابع الكؤوس التي يقيمها هذا الموسم والمحطة الأخيرة للفرسان والفارسات للتأهل والمشاركة في السباق الأغلى في العالم على كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا فبراير المقبل.