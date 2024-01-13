منتخب جامبيا ينجو من الموت بأعجوبة خلال سفره لكوت ديفوار

البلاد- جدة
فرضت قصة نجاة المنتخب الجامبي لكرة القدم من الموت المحقق خلال رحلة سفره إلى كوت ديفوار على وسائل الإعلام العالمية، حيث وصل بعد أن كان على مسافة نصف ساعة من الموت» بعد فشل إمدادات الأكسجين فى المقصورة. وكشف موقع «ميل أون لاين»، عن أن الفريق والجهاز الفنى كانوا على متن رحلة جوية من العاصمة بانجول متجهين إلى كوت ديفوار؛ للمشاركة فى البطولة عندما فقد العديد من اللاعبين الوعى بعد وقت قصير من صعودهم على متن الطائرة. وبعد تسع دقائق فقط من الإقلاع، اضطر قائد الطائرة للعودة إلى مطار بانجول للقيام بهبوط اضطرارى مع انخفاض إمدادات الأكسجين على متن الطائرة.
وقال سعيدى يانكو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، فى منشور على موقع إنستجرام: إن بعض ركاب الطائرة أصيبوا بصداع قوى ودوخة شديدة. وانتقد يانكو، الذى نشر مقطع فيديو للفريق فى أثناء نزوله من الطائرة، اتحاد بلاده بسبب الوضع «غير المقبول».
وقال توم سانتفيه مدرب جامبيا البلجيكي، لصحيفة «نيوز بلاد»: «كان من الممكن أن نموت جميعًا.. لقد نمنا جميعًا بسرعة.
وأضاف:« بعد تسع دقائق قرر الطيار العودة؛ لأنه لم يكن هناك إمداد بالأكسجين. بعض اللاعبين لم يستيقظوا [إلا] بعد الهبوط مباشرة. «كنا على وشك التسمم بأول أكسيد الكربون.. نصف ساعة أخرى من الطيران، وكنا جميعًا فى عداد الأموات. وكتب يانكو (28 عامًا) على إنستجرام: «غير مقبول. بعد السفر لمدة 32 ساعة إجمالاً من المملكة العربية السعودية (معسكر تدريبي) إلى جامبيا مع توقفات طويلة فى إسطنبول والدار البيضاء، كان من المفترض أن نسافر بالطائرة من جامبيا إلى كوت ديفوار للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية.
وقال: «بمجرد أن صعدنا إلى الطائرة الصغيرة التى تم استئجارها لنقلنا، لاحظنا الحرارة الهائلة التى جعلتنا نتصبب عرقًا. أكد لنا الطاقم أن تكييف الهواء سيعمل بمجرد وصولنا إلى السماء.
«لقد تسببت الحرارة الممزوجة بنقص الأكسجين فى إصابة العديد من الأشخاص بصداع قوى ودوار شديد. علاوة على ذلك، بدأ الناس فى النوم العميق بعد دقائق من دخول الطائرة والإقلاع».
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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