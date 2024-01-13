كلاسيكو العالم برؤية تشابي وأنشيلوتي

الرياض – محمد الجليحي
تحدثا مدربا برشلونة وريال مدريد عن لقائهما في نهائي السوبر الإسباني، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه بهذه المناسبة.
فقد قال تشافي مدرب برشلونة: إنه سعيد بالتواجد في المملكة العربية السعودية، فالجميع يحترمنا، والدوري السعودي سيتطور بشكل كبير، ومباراة الغد صعبة، ولا يمكن لأي شخص أن يتوقع نتيجتها. وأضاف: فريقي هو حامل اللقب وسنقاتل بكل قوتنا للحفاظ على الكأس.
أما أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فقد أبدى إعجابه كثيرًا بالسعودية، وقال: إنها بلد شغوف بكرة القدم، ونحن مستمتعون بقضاء هذه الأيام هنا.
وعن الكلاسيكو المنتظر، قال: إن المباراة مهمة ومحط أنظار العالم أجمع. وأضاف: لعبنا أمام برشلونة مرات عدة، ولديهم خبرة كبيرة، ولكن نحن مستعدون بشكل كامل للقاء.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م