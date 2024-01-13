غداً.. الرياض تشهد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

وكان ريال مدريد قد تمكن من العبور إلى نهائي البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بنتيجة (5-3) يوم الأربعاء الماضي، في أولى مباريات البطولة، فيما أكمل برشلونة نصاب المتأهلين بفوزه على أوساسونا بنتيجة (2-0) يوم الخميس؛ ليتجدد الموعد بين الفريقين في الرياض، بعد آخر نهائيٍ جمعهما في النسخةِ الماضية 2023م بالرياض، والتي نجح برشلونة في الفوز بها، بنتيجة (3-1) على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.