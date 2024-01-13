الرياضة

شاهد | تشيلسي يهزم فولهام ويواصل صحوته في البريميرليغ

محمد ابو الوفاaccess_time3 / رجب / 1445 هـ      13 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
تشيلسي يهزم فولهام بصعوبة في الدوري الإنجليزي

واصل تشيلسي صحوته في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق انتصارًا صعبًا السبت في ديربي لندن المصغّر أمام جاره فولهام بهدف نظيف بصعوبة بالغة.

 

أقيمت المباراة في ملعب (ستامفورد بريدج) معقل تشيلسي لحساب الجولة 21، أمام حضور جماهيري غفير، وأدارها الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور.

 

أحرز هدف المباراة الوحيد صانع الألعاب الإنجليزي الشاب كول بالمر (21 عامًا) في الدقيقة 45 من علامة الجزاء، ليبصم على هدفه التاسع بالموسم الحالي.

 

وحصد الـ(بلوز) الفوز الثالث تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتصر على كل من كريستال بالاس (2-1) ولوتون تاون (3-2) ثم اليوم ضد فولهام (1-0).

 

بهذا الانتصار الشاق لكتيبة المدرب الأرجنتيني مارويسيو بوتشيتينو، يصعد تشيلسي إلى الترتيب الثامن بواقع 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أرسنال الرابع.

 

شاهد ملخص مباراة تشيلسي وفولهام 1-0

 

m.abo.elwafa

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