شاهد | تشيلسي يهزم فولهام ويواصل صحوته في البريميرليغ

واصل تشيلسي صحوته في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق انتصارًا صعبًا السبت في ديربي لندن المصغّر أمام جاره فولهام بهدف نظيف بصعوبة بالغة.

أقيمت المباراة في ملعب (ستامفورد بريدج) معقل تشيلسي لحساب الجولة 21، أمام حضور جماهيري غفير، وأدارها الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور.

أحرز هدف المباراة الوحيد صانع الألعاب الإنجليزي الشاب كول بالمر (21 عامًا) في الدقيقة 45 من علامة الجزاء، ليبصم على هدفه التاسع بالموسم الحالي.

وحصد الـ(بلوز) الفوز الثالث تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتصر على كل من كريستال بالاس (2-1) ولوتون تاون (3-2) ثم اليوم ضد فولهام (1-0).

بهذا الانتصار الشاق لكتيبة المدرب الأرجنتيني مارويسيو بوتشيتينو، يصعد تشيلسي إلى الترتيب الثامن بواقع 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أرسنال الرابع.

شاهد ملخص مباراة تشيلسي وفولهام 1-0