شاهد | أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل 3-2

انتصر مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد (3-2) أمسية السبت، لحساب المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).



وحوّل الفريق السماوي تأخره في الشوط الأول (1-2) إلى تفوّق بعد الاستراحة بفضل نجمه البلجيكي كيفين دي بروين العائد من الإصابة، الذي سجّل وصنع لفريقه.



البرتغالي برناردو سيلفا افتتح أهداف مانشستر سيتي بالدقيقة 26، غير أن نيوكاسل رد بهدفين متتاليين عبر ألكسندر إسحاق وأنتوني جوردون في الدقيقتين 35 و37.



في الشوط الثاني، قلب دي بروين الموازين وسجّل هدف التعادل في الدقيقة 74، قبل أن يقدّم تمريرة حاسمة في الدقيقة 91، سجّل منها أوسكار بوب هدف الانتصار.



ورفع مانشستر سيتي -بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 3 مواسم- رصيده إلى 43 نقطة في وصافة لائحة المسابقة خلف فريق ليفربول المتصدر بـ45 نقطة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل 3-2