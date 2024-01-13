رسميًا | بايرن ميونيخ يتعاقد مع إيريك داير

أعلن بايرن ميونيخ -بطل ألمانيا في آخر 11 موسمًا- السبت تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي الإنجليزي، إيريك داير (29 عامًا) من توتنهام هوتسبير، في بيان رسمي.



سيلعب داير مع الفريق البافاري بنظام الإعارة الجافة في النصف الثاني من الموسم الحالي (2023-2024) على أن يعود إلى فريقه الأم توتنهام مع نهاية الموسم.



وجاء التعاقد مع داير نتيجة غيابات عديدة في دفاعات بايرن ميونيخ نتيجة الإصابات، ونتيجة الواجب الدولي، حيث رحل الظهير المغربي مرزاوي وقلب الدفاع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، للعب مع منتخبات بلدانهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا على التوالي.



وقال اللاعب الدولي الإنجليزي في المؤتمر التقديمي: “أهدافنا واحدة، لقد جئت إلى بايرن ميونيخ لمساعدته، أريد مساعدة الفريق على الفوز وحصد البطولات”.

شاهد المؤتمر التقديمي لداير مع بايرن ميونيخ