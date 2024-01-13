بايرن ميونيخ يهزم هوفنهايم ويشدد الخناق على ليفركوزن

قلّص بايرن ميونيخ الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى نقطة واحدة، بعد فوزه الجمعة على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف نظيفة، لحساب الجولة 17 من الدوري الألماني.

وأمام 75 ألف مشجّع في ملعب (أليانز أرينا) معقل البافاري، تمكّن بايرن ميونيخ من الوصول إلى 41 نقطة في وصافة لائحة الـ(بوندسليغا) خلف ليفركوزن صاحب 42 نقطة.

سجّل أهداف بايرن ميونيخ في المباراة كل من صانع الألعاب الدولي الألماني الشاب جمال موسيالا في الدقيقتين 18 و70، والمهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 90.

ورفع كين (29 عامًا) رصيده إلى 22 هدفًا في صدارة لائحة هدّافي المسابقة، بفارق معقول عن الوصيف الغيني سيرهو غيراسي صاحب 17 هدفًا مع فريق شتوتغارت.