الرياضة

بايرن ميونيخ يهزم هوفنهايم ويشدد الخناق على ليفركوزن

محمد ابو الوفاaccess_time3 / رجب / 1445 هـ      13 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
بايرن ميونيخ يهزم هوفنهايم ويشدد الخناق على ليفركوزن

قلّص بايرن ميونيخ الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى نقطة واحدة، بعد فوزه الجمعة على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف نظيفة، لحساب الجولة 17 من الدوري الألماني.

 

وأمام 75 ألف مشجّع في ملعب (أليانز أرينا) معقل البافاري، تمكّن بايرن ميونيخ من الوصول إلى 41 نقطة في وصافة لائحة الـ(بوندسليغا) خلف ليفركوزن صاحب 42 نقطة.

 

سجّل أهداف بايرن ميونيخ في المباراة كل من صانع الألعاب الدولي الألماني الشاب جمال موسيالا في الدقيقتين 18 و70، والمهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 90.

 

ورفع كين (29 عامًا) رصيده إلى 22 هدفًا في صدارة لائحة هدّافي المسابقة، بفارق معقول عن الوصيف الغيني سيرهو غيراسي صاحب 17 هدفًا مع فريق شتوتغارت.

 

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