الرياضة

انطلاق بطولة مهد الدولية بـ 4 مباريات و24 هدفًا

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1445 هـ      13 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
انطلقت بطولة مهد الدولية لكرة القدم، التي تحتضنها ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” الرديفة في جدة حتى يوم الجمعة المقبل بإقامة أربع مباريات على فترتين، وذلك بحضور عبدالله حماد الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

وشهدت مباريات الفترة الأولى من البطولة فوز يوفنتوس الإيطالي على نظيره أكاديمية مهد 6/1، وفوز رويال أنتويرب البلجيكي على نظيرة بي إس في آيندهوفن الهولندي 3/0.
وفي الفترة الثانية، فوز كاشيوا ريسول الياباني على نظيرة تونتي الهولندي 5/0، وفوز سلافيا براغ التشيكي على نظيره أكاديمية أترام دي فيسير الغاني 5/4.

وتستمر البطولة لمدة ستة أيام للاعبين من فئة مواليد 2008/2009، وتقام مبارياتها بنظام المجموعات، حيث تقسم فرق البطولة إلى مجموعتين، ثم تقام مباريات بنظام خروج المغلوب في الأدوار المتقدمة وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة في الـ 18 من يناير الجاري.

وتهدف الأكاديمية من خلال هذه البطولة إلى صقل وتطوير المواهب، والتعرف على آخر ما توصلت إليه الأكاديميات والفرق العالمية في تطوير مواهب الفئات السنية، إضافةً إلى ذلك إقامة ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج معايشة من إدارة الفرق الفنية والإدارية بهدف تطوير الكوادر السعودية.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *