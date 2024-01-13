الرياضة

التعادل السلبي يحسم لقاء المنتخب السوري ونظيره الأوزبكي

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1445 هـ      13 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استهل منتخب سوريا مشواره في كأس آسيا بالتعادل السلبي مع  نظيره منتخب أوزباكستان، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب جاسم بن حمد في الجولة الأولى من دور المجموعات، ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وكانت مباريات المجموعة الثانية قد افتتحت بفوز منتخب أستراليا على الهند 2-0، في وقت سابق اليوم السبت.

بتلك النتيجة، يتصدر المنتخب الأسترالي المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه المنتخبان السوري والأوربكي برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب الهند المجموعة بلا رصيد.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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