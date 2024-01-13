الرياضة مانشيني يعلن قائمة الأخضر النهائية في كأس آسيا

البلاد- جدة قرر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخبنا الوطني ضم اللاعبين” محمد اليامي ومحمد البريك وطلال حاجي” للقائمة النهائية لكأس آسيا 2023، بدلا من الثلاثي” نواف العقيدي وأيمن يحيى وعباس الحسن” كما سمح المدرب للاعب ريان حامد بمغادرة معسكر الأخضر، والانضمام مجددًا إلى معسكر المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا. وباتت التشكيلة النهائية للأخضر تضم كلًا من” محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، محمد البريك، عبدالله الخيبري، طلال حاجي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري”. ميدانيًا، واصل الأخضر تمارينه أمس على “ملاعب أسباير” في العاصمة القطرية “الدوحة” حيث خاض ثاني حصصه التدريبية استعدادًا لكأس آسيا 2023. بدأت الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة، بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة بكأس آسيا، إلى جانب كل من عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

ويفتتح الأخضر مبارياته في البطولة بمواجهة شقيقه العماني الثلاثاء المقبل الموافق 16 يناير الجاري في الـ 8:30 مساء على استاد خليفة الدولي، قبل أن يلاقي منتخب قيرغيزستان يوم الأحد 21 يناير على استاد أحمد بن علي المونديالي، ويختتم مباريات دور المجموعات أمام منتخب تايلاند يوم الخميس 29 يناير على استاد المدينة التعليمية.