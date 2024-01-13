الرياضة أمير الشرقية يسلم كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز في ميدان الفروسية بالرياض

الرياض- البلاد

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس الجمعة، في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض الفائز بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، “رحمه الله”. وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، فوز الجواد “باور ان نمبرز” بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتسلم الكأس صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.