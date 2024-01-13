أستراليا تتجاوز الهند بثنائية في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
استهل منتخب أستراليا مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر بالفوز على نظيره الهندي بهدفين نظيفين ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
سجل هدفي المنتخب الأسترالي اللاعب جاكسون إير فاين في الدقيقة 50 ، وجوردان بوس في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.
وفي المجموعة نفسها يلتقي المنتخبان السوري والأوزبكي مساء اليوم.
⚽️🔥 المنتخب الأسترالي يفتتح التسجيل عن طريق جاكسون ايرفاين#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_الهند#AsianCup2023 pic.twitter.com/B730XAmEIj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 13, 2024
⚽️🔥 البديل جوردان بوس يعزز من تقدم المنتخب الأسترالي#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_الهند#AsianCup2023 pic.twitter.com/0pUpMv4Ugv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 13, 2024