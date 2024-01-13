الرياضة

أستراليا تتجاوز الهند بثنائية في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1445 هـ      13 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استهل منتخب أستراليا مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر بالفوز على نظيره الهندي بهدفين نظيفين ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

سجل هدفي المنتخب الأسترالي اللاعب جاكسون إير فاين في الدقيقة 50 ، وجوردان بوس في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وفي المجموعة نفسها يلتقي المنتخبان السوري والأوزبكي مساء اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *