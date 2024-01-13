الرياضة

“أخضر السيدات” يهزم سوريا بثلاثية وديًا

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1445 هـ      13 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تغلب منتخب أخضر السيدات على نظيره السوري، مساء أمس الجمعة بثلاثية نظيفة في المباراة أقيمت على ملعب الصالة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجلت أهداف الأخضر اللاعبة البندري مبارك في الدقائق 45، 75 و 82. وقد لعب المنتخب السعودي للسيدات بتشكيل مكون من:

” سارة خالد، أسيل أحمد، رغد مخيزن، نوف سعود، بيان صدفة، سارة حمد، لانا عبدالرزاق، مباركة محمد، صبا توفيق، حورية الشمراني، البندري مبارك”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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