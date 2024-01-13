الرياضة “أخضر السيدات” يهزم سوريا بثلاثية وديًا

البلاد- جدة

تغلب منتخب أخضر السيدات على نظيره السوري، مساء أمس الجمعة بثلاثية نظيفة في المباراة أقيمت على ملعب الصالة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. سجلت أهداف الأخضر اللاعبة البندري مبارك في الدقائق 45، 75 و 82. وقد لعب المنتخب السعودي للسيدات بتشكيل مكون من: ” سارة خالد، أسيل أحمد، رغد مخيزن، نوف سعود، بيان صدفة، سارة حمد، لانا عبدالرزاق، مباركة محمد، صبا توفيق، حورية الشمراني، البندري مبارك”.