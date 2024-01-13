آنشيلوتي وتشافي: جاهزون للمباراة.. والسعوديون يعشقون كرة القدم

الرياض- البلاد

أكد الإيطالي كارلو آنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، جاهزية لاعبيه لخوض المباراة النهائية أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال آنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود: “تدربنا بصورةٍ جيدة، ونحن جاهزون لخوض اللقاء أمام برشلونة، والذي سبق أن لعبنا أمامه مراتٍ عدة، وتفعيل الجوانب الدفاعية في مباراة أتلتيكو مدريد، كان بسبب لعب المنافس بهذه الطريقة، ودائماً ما يجري تغيير الخارطة الفنية للعب بناءً على توجّه الخصم، أما كارفخال فقد تدرب جيداً، وأعتقد بأنه سيشارك غداً”.

وأضاف آنشيلوتي: “الأجواء عامل مهم، والسعودية دولة مُحبة لكرة القدم؛ لذا استمتعنا بالتجربة، وبالنظر إلى كيبا، فقد لعب مباراةً مهمةً ضد أتلتيكو مدريد، وسيبدأ أساسياً أمام برشلونة في كلاسيكو العالم”.

من جانبه، أكد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، صعوبة التنبؤ بالفائز في مباراة الغد، وقال: “ستكون مباراةً قوية لكلا الطرفين، ومتغيرة عمّا كانت عليه العام الماضي، لا سيما في ظل امتلاك مدريد عدداً من اللاعبين المميزين، والذين يتقدمهم بيلينغهام، ما يستوجب علينا فرض شخصية الفريق وأسلوبه المتمثل بالاستحواذ على اللقاء، كما أن إشراك يامال في المواجهة، يعتمد على وضع المباراة”.