برشلونة يضرب موعدًا ناريًا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

ضرب قريق برشلونة موعدًا ناريًا الأحد المقبل مع الغريم

فريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة على التوالي؛

وذلك بعد تغلبه على فريق أوساسونا في نصف نهائي البطولة بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمسية الخميس على ملعب الأول بارك في الرياض.

