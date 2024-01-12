برشلونة يضرب موعدًا ناريًا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

محمود العوضي- جدة
ضرب قريق برشلونة موعدًا ناريًا الأحد المقبل مع الغريم فريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة على التوالي؛ وذلك بعد تغلبه على فريق أوساسونا في نصف نهائي البطولة بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمسية الخميس على ملعب الأول بارك في الرياض.
سجل هدفي برشلونة المهاجم ليفاندوفسكي في الدقيقة 59، وأضاف لامين النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع.
مدرج برشلونة🤩#برشلونة_اوساسونا#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/0zE7fgGXZD
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2024
هدددددف!⚽
ليفاندوفسكي يضع برشلونة في المقدمة في السوبر 🔥#برشلونة_اوساسونا#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/2DaIc8SmER
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2024
هدددددف!⚽
لامين يضيف الهدف الثاني لبرشلونة ⚽️🔥#برشلونة_اوساسونا#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/sYRfCtkAmA
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2024