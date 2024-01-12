الرياضة

برشلونة يضرب موعدًا ناريًا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

صحيفة البلادaccess_time2 / رجب / 1445 هـ      12 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

ضرب قريق برشلونة موعدًا ناريًا  الأحد المقبل مع الغريم فريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة على التوالي؛ وذلك بعد تغلبه على فريق أوساسونا في نصف نهائي البطولة بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمسية الخميس على ملعب الأول بارك في الرياض.

سجل هدفي برشلونة المهاجم ليفاندوفسكي في الدقيقة 59، وأضاف لامين النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *