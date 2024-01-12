الرياضة المملكة تشارك بـ 6 منتخبات في بطولة آسيا لكرة المناورة

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة المناورة عن قائمة المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة آسيا لكرة المناورة التي تحتضنها الرياض خلال الفترة من 21-24 يناير الجاري. وتشارك المملكة في البطولة بـ6 منتخبات هي منتخبات الرجال، السيدات، المختلط، الشباب تحت 21 عامًا، الفتيات تحت 21 عامًا، ومنتخب تحت 16 عامًا “مختلط”، علمًا بأن البطولة تشهد مشاركة منتخبات الهند، ماليزيا، باكستان، أستراليا، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، واليابان. ويشهد اليوم الأول من البطولة “21 يناير” إقامة منافسات المختلط والشباب تحت 21 عامًا والفتيات تحت 21 عامًا، علمًا بأن منافسات الرجال والسيدات على مستوى المنتخبات الأولى ستقام يومي 23 و24 يناير. من جانبه، أكد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أن استضافة المملكة لبطولة آسيا لـ “الدودج بول” تأتي كثمرة للدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي وهو الدعم الذي ساهم في انتشار اللعبة وتكون نواة منتخبات وطنية قادرة على المنافسة، في الوقت الذي باتت فيه المملكة وجهة مثالية لإقامة كبرى الفعاليات الرياضية إقليميًا وقاريًا وعالميًا. وجاءت قوائم المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة آسيا لكرة المناورة “السعودية 2024” على النحو التالي: منتخب الرجال: ميثم آل حجي، مجاهد محمد، خالد الشاعري، أحمد القويعي، أحمد المحيشي، حسين سادة، حسن أمان، هادي الزواد، علي الزاير، مصطفى المحيشي، هاني محمد، أحمد كيال، صلاح قاسم، محمد الغنام. منتخب السيدات: جنى المطاوعة، غلا العوفي، أشواق السبيعي، آية الدرويش، حصة إبراهيم، ريهام عمر، شدن الفهد، قمر العليو، مها الشهري، مودة الماضي، يارا آل سماح، سارة عثمان. المختلط: عيسى عبد العال، خالد الشاعري، حسين سادة، حسن أمان، هادي الزواد علي الزاير، مودة الماضي، هاني محمد، أحمد كيال، حصة أحمد، ريهام عمر، جنى المطاوعة، شدن الفهد. منتخب الشباب تحت 21 عامًا: معاذ سالم، محمد الغنام، رائد سلمان، نواف زيد، وليد محمد، باسل يوسف، مازن رفعان، عبد العزيز العنزي، عبد الرحمن العقيل، يزيد علي. منتخب السيدات تحت 21 عامًا: جنى المطاوعة، رنيم الزهراني، زهراء الحمدان، فاطمة النويصر، يارا آل سماح، آية الدرويش، شدن الفهد، غلا ناهر، قمر العليو. منتخب الناشئين تحت 16 عامًا (مختلط): خالد محمد، عبد العزيز فهد، أحمد الشاعري، عبد العزيز وليد، يارا آل سماح، قمر عادل، آية الدرويش، مها عمر، ولاء عبدالغني، عدنان الشاعري، سيف نبيل، آسر محمد، عبد الرؤوف محمد.