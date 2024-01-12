الخليج يخوض 5 وديات  في معسكر أبو ظبي

الدمام-البلاد

يقيم الفريق الكروي الأول بنادي الخليج معسكرًا خارجيًا؛ تحضيرًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي 2024-2023 في مدينة أبوظبي الإماراتية لمدة 18 يوم بداية من 14 من يناير حتى الأول من فبراير القادم.

ومن المقرر مغادرة الفريق بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل في الثالث عشر من يناير، على يستهل الفريق معسكره في الرابع عشر من شهر ذاته؛ حيث يخوض خمس مباريات ودية كما طلب الجهاز الفني، حيث سيواجه الجزيرة الإماراتي في الـ20 من الشهر الجاري، قبل ملاقاة شباب أهلي دبي في الرابع والعشرين، ثم الرائد السعودي مساء السابع والعشرين، فيما سيخوض لقاء الشارقة الإماراتي قبل أن يختتم المعسكر أمام الفيحاء في آخر يوم من يناير.

ويسعى المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل للاستفادة الكاملة من المعسكر التدريبي بمدينة أبوظبي، وذلك للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، التي تسبق استئناف منافسات الموسم الرياضي؛ إذ سيعتمد عليها لخوض مباريات الدوري وإكمال المشوار في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد حجز الـدانـة لمقعده في نصف النهائي.