الاتفاق يغادر إلى معسكر الإمارات ويشارك في بطولة الوحدة الودية الدولية

الدمام- البلاد
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى المعسكر الخارجي الذي يقيمه في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من 14 حتى 28 يناير الجاري.
وسيتخلل المعسكر مشاركة الاتفاق في بطولة الوحدة الودية الدولية، المقرر إقامتها في أبو ظبي من 20 حتى 24 يناير بمشاركة 4 أندية عربية، هي ( الوحدة الإماراتي المستضيف، والاتفاق السعودي، والزمالك المصري، وأم صلال القطري).
وستقام بطولة الوحدة الدولية بنظام مسابقة الكؤوس على ملعب آل نهيان بأبوظبي، حيث سيواجه الاتفاق نظيره أم صلال يوم السبت 20 يناير، في المقابل سيلتقي في المباراة الثانية الزمالك مع نظيره فريق الوحدة، على أن تقام يوم الأربعاء 24 يناير مباراة المتأهلين للنهائي وقبلها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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