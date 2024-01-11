23 شركة كورية تزور نادي عكاظ للاستثمار الرياضي

البلاد- الطائف
زار وفد استثماري مكون من ٢٣ شركة كورية يتقدمهم محافظ مدينة بونتاك أمس مقر نادي عكاظ الرياضي بالطائف، يرافقهم المستشار سلطان السعدون رئيس مركز التنسيق المالي بالمحافظة.
كان في استقبال الوفد الكوري شاكر العصيمي رئيس نادي عكاظ، وأعضاء مجلس إدارته، وتجوّل الوفد الكوري في مقر النادي، واطلع على المرافق والمنشآت، والمشاريع الاستثمارية بالطائف، وكان الجانب الرياضي احد تلك المرافق التي زارها الوفد؛ حيث استمع لشرح مفصل عن النادي وتاريخه وإنجازاته وخططه المستقبلية والفرص الاستثمارية فيه، وذلك بتنظيم من مركز التنسيق المالي بالمحافظة.