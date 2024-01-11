الرياضة

23 شركة كورية تزور نادي عكاظ للاستثمار الرياضي

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1445 هـ      11 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الطائف

زار وفد استثماري مكون من ٢٣ شركة كورية يتقدمهم محافظ مدينة بونتاك أمس مقر نادي عكاظ الرياضي بالطائف، يرافقهم المستشار سلطان السعدون رئيس مركز التنسيق المالي بالمحافظة.

كان في استقبال الوفد الكوري شاكر العصيمي رئيس نادي عكاظ، وأعضاء مجلس إدارته، وتجوّل الوفد الكوري في مقر النادي، واطلع على المرافق والمنشآت، والمشاريع الاستثمارية بالطائف، وكان الجانب الرياضي احد تلك المرافق التي زارها الوفد؛ حيث  استمع لشرح مفصل عن النادي وتاريخه وإنجازاته وخططه المستقبلية والفرص الاستثمارية فيه، وذلك بتنظيم من مركز التنسيق المالي بالمحافظة.

 

وأعلن شاكر العصيمي خلال المؤتمر الصحفي عن تعاقد النادي مع مدرب عالمي لكرة القدم، سيتم الافصاح عن تفاصيله خلال الأسبوعين القادمين، وإجراء بعض التعاقدات الأخرى، التي تصب في مصلحة النادي عموماً، والبدء في إطلاق مجموعة من البرامج الثقافية والمعرفية بالنادي.

فيما أبدى رئيس الوفد الكوري دهشته مما رآه في النادي من تعدد الألعاب، التي وصلت لـ 29 لعيه وعلو كعب الجوانب الإدارية والفنية في إدارتها وتحقيق الجوائز والنتائج المشجّعه لهم في كوريا أن لبحث الاستثمار وتبادل الخبرات مع النادي.

فيما شكر رئيس مركز التنسيق المالي سلطان السعدون للوفد الكوري زيارتهم وحرصهم أن تكون الطائف وجهتهم الأولى في المملكة العربية السعودية، مثنياً على الجهود الكبيرة التي يضطلع بها رئيس نادي عكاظ واعضاء مجلس ادارته، وابراز القطاع الرياضي بالطائف بشكلٍ غير مسبوق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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