2.4 مليار استثمارات «سفن» .. أمير المدينة يطلع على مشاريع الترفيه بالمنطقة

البلاد – المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مشاريع الترفيه السعودية ” سڤن” المهندس عصام بن عثمان الجبير، يرافقه الرئيس التنفيذي لقطاع تنفيذ المشاريع المهندس عبدالإله بن حمد الفوزان، ورئيس اللجنة الاستشارية في الـشركة المهندس محمد صالح الخليل.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع شركة “سڤن” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والخطط الترفيهية المزمع تنفيذها في المنطقة، إضافة إلى آخر مستجدات سير الأعمال الإنشائية في مـشروع المدينة المنورة، بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال، إلى جانب أعمال إنشاء الوجهة الترفيهية في ينبع بقيمة استثمارية 1.1 مليار ريال.

بدوره، قدّم الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه كافة المشاريع الترفيهية، التي تحظى بعناية القيادة الرشيدة – حفظها الله – التي تنفذها الشركة، لتقدم تجارب ومناطق ترفيهية تلبي احتياجات السكان والزوار، وتتواءم مع برنامج أنسنة المدينة، ومستهدفات تعزيز جودة الحياة بالمنطقة.

يُذكر أن شركة “سڤن” تهدف للإسهام في تطوير القطاع الترفيهي، وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية في عددٍ من مناطق المملكة.