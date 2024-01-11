نجوم بارزون وفعاليات استثنائية تُثري النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء

البلاد- العُلا

كشفت لحظات العُلا عن المزيد من التفاصيل المثيرة حول النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء المُقامة في ملعب قرية الفرسان من 17 حتى 20 يناير 2024، وهي بطولة البولو الأولى التي تقام على رمال الصحراء في حلبةٍ فريدة من نوعها.

وتمثّل البطولة المنتظرة إحدى الفعاليات الكبرى في جدول رياضة الفروسية العالمي، حيث تستقطب مجموعة من أفضل اللاعبين وألمع الأسماء، أبرزهم خوان مارتين نيرو إلى جانب الموهوب ديفيد ستيرلينغ والنجم بابلو ماك دونوغ، فضلاً عن أسطورة البولو الأرجنتيني أدولفو كامبياسو، ما يعد ببطولة تنافسية لا مثيل لها.

وتتألق النسخة الثالثة بحضور العديد من المشاهير وعشاق الرياضة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، ما يتيح الفرصة للاستمتاع بأحلى اللحظات، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن جدول فعاليات البطولة المنتظرة.

وصرّح زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: “قمنا بوضع التفاصيل النهائية لاستضافة عشاق البولو من جميع أنحاء العالم في الأسبوع القادم، ما يعد ببطولة استثنائية للاعبين والمشجعين على حدٍ سواء. ويمثل الإقبال الواسع الذي شهدناه دليلاً واضحاً على الشغف المتنامي لدى عشاق البولو حول العالم تجاه هذه البطولة. ونثق بأن جدول فعاليات البطولة سيثري تجربة ضيوفنا الأعزاء بما يحمله من تجارب رياضية وثقافية ورياضية لا تنسى”.

وتُقام ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بالتزامن مع فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الشهير، وتمثل مزيجاً فريداً بين فنون الفروسية والمهارات الرياضية والسرعات العالية، فضلاً عن التجارب الترفيهية المميزة، ما يمنح الضيوف فرصة لقضاء أروع الأوقات داخل وخارج حلبة البولو.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة أربعة فرق تتنافس فيما بينها للفوز بكأس بولو الصحراء. وتتضمن الفرق المشاركة أحد الرُعاة الدوليين مع مزيجٍ من اللاعبين المحترفين إلى جانب إحدى الشخصيات الملكية أو النبيلة المرموقة، مع مشاركة لاعبات بولو محترفات للمرة الأولى.

ويمكن لضيوف العُلا، مع نهاية منافسات اليوم الأول من البطولة، الاستمتاع بتجربة مساء الحجر، التي تسلط الضوء على تاريخ موقع الحجر المُدرج على قائمة اليونيسكو وآثار الحضارة النبطية التي سكنت المنطقة.

ويستضيف برنامج البطولة مباراتين إضافيتين يوم 18 يناير، حيث تتطلع فرق الأربعة الأخرى إلى بداية مميزة في سعيها للفوز باللقب. ويستطيع ضيوف العُلا، بعد انتهاء المباريات، التوجه إلى الحفل الكلاسيكي في الحجر على ضوء الشموع، وهي أمسية موسيقية مباشرة تتضمن تشكيلة من أروع المقطوعات الكلاسيكية. ويحيي هذه الأمسية لودوفيكو إناودي، الموسيقي والملحن الإيطالي الشهير، برفقة مجموعة من الموسيقيين السعوديين الموهوبين ضمن محيط طبيعي ساحر تزينه أضواء الشموع.

ويتضمن برنامج الفعاليات المزيد من أجواء البولو الرائعة مع إقامة أربعة مباريات حماسية خلال فترة بعد الظهر يوم الجمعة. يليها حفل الأوركسترا السويسرية في قاعة مرايا، ما يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بأروع الأجواء الموسيقية بعد يوم حافل. وأحدثت الفرقة الموهوبة نقلة نوعية في المشهد الموسيقي السويسري وبصمة فريدة على الصعيد العالمي. كما حازت على إعجاب الجماهير منذ انطلاقتها للمرة الأولى في 2018 مع مجموعة من المقطوعات الخالدة لأشهر الملحنين السويسريين والعباقرة الموسيقيين أمثال بيتهوفن وموزارت.

وتختتم منافسات البطولة يوم السبت بعد المقبل، حيث تُلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبل انطلاق المباراة النهائية لتحديد الفائز بكأس بولو الصحراء. ويمكن للجماهير، بعد انتهاء فعاليات البطولة، الاستمتاع بأروع التجارب الثقافية والترفيهية، بما في ذلك حكايات الغروب وعروض الجديدة الفنية إلى جانبذكريات المساء في البلدة القديمة.

ويتضمن البرنامج أيضاً أروع عروض الترفيه المباشرة في فترات الصباح والظهيرة والمساء تحييها نخبة من المواهب المميزة، بمن فيهم دي جي لين، إحدى أبرز منسقات الأغاني السعوديات، وعازفة البيانو الموهوبة سارةالبار. كما ينضم الموسيقي المميز جهاد أسعد إلى جانب الموهوب أو-آلان وفرقة رايبون دانسرز؛ فضلاً عن إنجريد آند ذا باند؛ إلى قائمة النجوم المشاركة في برنامج الفعاليات الترفيهية التي ترافق جماهير العُلا على مدار عددٍ من الأيام.

بدوره، قال رامي المُعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا:”لا تقتصر أهمية بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء على كونها فعالية رياضية مميزة فقط، بل تمثل فرصة مميزة للاستمتاع بأروع التجارب الثقافية والترفيهية المبتكرة والمُلهمة. ونتطلع لاستقبال ضيوف العُلا الأسبوع القادم، ونعدهم بتجربة استثنائية يصعب نسيانها”.

وتحولت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء، منذ إطلاقها، إلى فعالية رئيسية ضمن جدول رياضة الفروسية العالمي، حيث استقطبت العديد من المشاهير وعشاق الرياضية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتحتفي هذه البطولة بمكانة العُلا المرموقة كوجهة عالمية لرياضة البولو. كما تعزز التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في مجال الفروسية، ما يعكس عمق جذور الفروسية والثقافة والفنون في هوية المملكة وتراثها الأصيل.

وتُقام هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو وبرعايةٍ كريمةٍ من الخطوط الجوية العربية السعودية وعلامة السيارات البريطانية بنتلي وشبكة نوفا التلفزيونية الشهيرة، فضلاً عن البنك السعودي الأول وعلامة ريتشارد ميل العالمية.