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محمية الملك عبدالعزيز الملكية تُحقق إنجازات بيئية متنوعة

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1445 هـ      11 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نجحت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية خلال عام 2023م، في تحقيق إنجازات بيئية متنوعة، تتواءم مع الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030، ومبادرة “السعودية الخضراء”،والمستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، فضلاً عن أهداف الهيئة الإستراتيجية.

وأسهمت الإنجازات التي حققتها الهيئة في تعزيز العمل التطوعي وإشراك المتطوعين من المجتمعات المحلية في حماية بيئة المحمية وتنميتها، ورفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وفق أفضل الممارسات العالمية، واستعادة التنوع الحيوي في المناطق الطبيعية، وزيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، ما يُعزز من دورها الرائد في تحقيق الاستدامة البيئية لجيل اليوم والأجيال المُستقبلية.

ومن إنجازات الهيئة لعام 2023، إزالة أكثر من 45 مليون كيلوجرام من المخلفات البيئية بأنواعها المختلفة في كافة مناطق المحمية، واكمال زراعة مليون شجرة برّية في روضة الخفس الواقعة جنوب المحمية؛ لزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تكريمها من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN نظير اجتيازها المراحل الأولى للانضمام للقائمة الخضراء.

كما حصلت الهيئة على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي بتحقيق المركز الأول في مسار تفعيل العمل التطوعي لفئة الجهات الحكومية؛ نظير مبادرتها الابتكارية “محمية المدرسة”، فيما أتمت المرحلة الأولى لحماية الآبار والدحول في نطاق المحمية، من خلال وضع 1500 حاجز خرساني على 28 بئر ودحل، بالإضافة إلى تتويجها بالوسام الفضي في برنامج “رواد الاستحقاق المحاسبي” نتيجة لجهودها في تحقيق التحول الكامل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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