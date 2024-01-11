محمية الملك عبدالعزيز الملكية تُحقق إنجازات بيئية متنوعة

البلاد : متابعات

نجحت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية خلال عام 2023م، في تحقيق إنجازات بيئية متنوعة، تتواءم مع الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030، ومبادرة “السعودية الخضراء”،والمستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، فضلاً عن أهداف الهيئة الإستراتيجية.

عامٌ انطوى بإنجازاتٍ لا تُنسى وبصمة خضراء فارقة وضعتها هيئة تطوير #محمية_الملك_عبدالعزيز_الملكية pic.twitter.com/cWIYIjPe6d — محمية الملك عبدالعزيز الملكية (@KARNRSA) January 11, 2024

وأسهمت الإنجازات التي حققتها الهيئة في تعزيز العمل التطوعي وإشراك المتطوعين من المجتمعات المحلية في حماية بيئة المحمية وتنميتها، ورفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وفق أفضل الممارسات العالمية، واستعادة التنوع الحيوي في المناطق الطبيعية، وزيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، ما يُعزز من دورها الرائد في تحقيق الاستدامة البيئية لجيل اليوم والأجيال المُستقبلية.

ومن إنجازات الهيئة لعام 2023، إزالة أكثر من 45 مليون كيلوجرام من المخلفات البيئية بأنواعها المختلفة في كافة مناطق المحمية، واكمال زراعة مليون شجرة برّية في روضة الخفس الواقعة جنوب المحمية؛ لزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تكريمها من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN نظير اجتيازها المراحل الأولى للانضمام للقائمة الخضراء.

كما حصلت الهيئة على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي بتحقيق المركز الأول في مسار تفعيل العمل التطوعي لفئة الجهات الحكومية؛ نظير مبادرتها الابتكارية “محمية المدرسة”، فيما أتمت المرحلة الأولى لحماية الآبار والدحول في نطاق المحمية، من خلال وضع 1500 حاجز خرساني على 28 بئر ودحل، بالإضافة إلى تتويجها بالوسام الفضي في برنامج “رواد الاستحقاق المحاسبي” نتيجة لجهودها في تحقيق التحول الكامل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.