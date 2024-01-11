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محافظ جدة يتسلم تقرير « أصدقاء مرضى السكر»

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1445 هـ      11 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية ” أصدقاء مرضى السكر” الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الشيخ وأعضاء الجمعية.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي للجمعية، الذي تضمن أنشطة وبرامج ومبادرات الجمعية خلال العام 2023م، حيث تم تنفيذ 42 حملة تثقيفية وتوعوية عن داء السكري في محافظة جدة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 مبادرات تُعنى بمرضى السكري؛ من أهمها توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وبلغ عدد المستفيدين خلال هذا العام أكثر من 50 ألف مستفيد.

يُذكر أن جمعية “أصدقاء مرضى السكر” تهدف إلى تأمين احتياجات المرضى من الدواء والأجهزة اللازمة، ونشر الوعي والثقافة الصحية لمرضى السكري والمجتمع.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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