محافظ جدة يتسلم تقرير « أصدقاء مرضى السكر»

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية ” أصدقاء مرضى السكر” الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الشيخ وأعضاء الجمعية.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي للجمعية، الذي تضمن أنشطة وبرامج ومبادرات الجمعية خلال العام 2023م، حيث تم تنفيذ 42 حملة تثقيفية وتوعوية عن داء السكري في محافظة جدة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 مبادرات تُعنى بمرضى السكري؛ من أهمها توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وبلغ عدد المستفيدين خلال هذا العام أكثر من 50 ألف مستفيد.

يُذكر أن جمعية “أصدقاء مرضى السكر” تهدف إلى تأمين احتياجات المرضى من الدواء والأجهزة اللازمة، ونشر الوعي والثقافة الصحية لمرضى السكري والمجتمع.