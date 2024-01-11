طريقة عمل لحم الضأني بالزعفران مع الأرز الحار بالفلفل الأحمر

طريقة مبتكرة لتحضير قطع لحم الضأني بالزعفران مع أرز حار غني بنكهة الفلفل الأحمر الحار

المقادير اللازمة

للحم

كمية من لحم الضأني بالعظم

زعفران مذوب في قليل من الزيت

ملح وفلفل

للأرز

كيلو أرز طويل الحبة

ملعقة صغيرة رقائق فلفل

حبة فلفل أحمر حار مفروم ناعم

بصلة بيضاء مفرومة

ربع ملعقة صغيرة كركم

سمن وزيت

ملعقة صغيرة سكر

ملح

ماء

طريقة العمل

يدهن اللحم بخليط الزعفران

يرش بالملح والفلفل

يغطي ويوضع في الفرن حتي تمام النضج

في تلك الأثناء نقوم بتحضير الأرز

يشوح البصل والفلفل المطحون في السمن والزيت والسكر والملح والفلفل حتي يذبل البصل ويصبح شفاف

يضاف له الكركم والماء ورقائق الفلفل ويترك حتي يغلي

يضاف لهم الارز ويترك حتي يتشرب

ينقل لنار هادئة حتي تمام النضج

يقدم مع قطع اللحم ساخن