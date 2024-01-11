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طريقة عمل لحم الضأني بالزعفران مع الأرز الحار بالفلفل الأحمر

نيفين عباسaccess_time1 / رجب / 1445 هـ      11 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة مبتكرة لتحضير قطع لحم الضأني بالزعفران مع أرز حار غني بنكهة الفلفل الأحمر الحار

المقادير اللازمة

للحم
كمية من لحم الضأني بالعظم
زعفران مذوب في قليل من الزيت
ملح وفلفل

للأرز
كيلو أرز طويل الحبة
ملعقة صغيرة رقائق فلفل
حبة فلفل أحمر حار مفروم ناعم
بصلة بيضاء مفرومة
ربع ملعقة صغيرة كركم
سمن وزيت
ملعقة صغيرة سكر
ملح
ماء

طريقة العمل

يدهن اللحم بخليط الزعفران
يرش بالملح والفلفل
يغطي ويوضع في الفرن حتي تمام النضج

في تلك الأثناء نقوم بتحضير الأرز

يشوح البصل والفلفل المطحون في السمن والزيت والسكر والملح والفلفل حتي يذبل البصل ويصبح شفاف
يضاف له الكركم والماء ورقائق الفلفل ويترك حتي يغلي
يضاف لهم الارز ويترك حتي يتشرب
ينقل لنار هادئة حتي تمام النضج
يقدم مع قطع اللحم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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