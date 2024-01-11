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طريقة عمل تشيز كيك الدارك شوكليت المخبوز بالبندق

نيفين عباسaccess_time1 / رجب / 1445 هـ      11 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الشوكولاتة الداكنة وصفة تشيز كيك رائعة غنية

المقادير اللازمة

للقاعدة
2 كوب بسكويت شوكولاتة
120 جرام زبدة مذوبة
نصف كوب بندق

للتشيز كيك
200 جرام شوكولاتة داكنة مذوبة
300 ملل كريمة
600 جرام جبن كريمي
كوب سكر بودرة
نصف كوب كاكاو داكن غير محلي
2 ملعقة كبيرة نشا الذرة
8 حبات بيض
ملعقة كبيرة فانيليا
نصف كوب بندق مفروم

للطبقة العلوية
300 ملل كريمة
200 جرام شوكولاتة داكنة مفرومة ناعم
نصف كوب سكر ناعم

للتزيين
شوكولاتة مذوبة بالحليب
بندق مفروم

طريقة العمل

القاعدة
في محضر الطعام يفرم البسكويت والبندق مع الزبدة حتي ينعم
يفرد المزيج في قالب تشيز كيك
تغلق الصينية من كل الجوانب من الخارج بورق القصدير وتترك جانباً

للتشيز كيك
تخفق الجبنة حتي تنعم مع السكر البودرة والكاكاو والنشا
يضاف لها الكريمة وتخفق دقيقة
يضاف لهم البيض الواحدة تلو الأخري والفانيليا ونخفق
يضاف لهم البندق المفروم والشوكولاتة وتخفق
يصب الخليط برفق فوق البسكويت
ثم تنقل الصينية في صينية بها حمام مائي
تخبز في فرن مسخن مسبقاً 180 درجة لمدة ساعة وربع أو حتي تمام النضج
تخرج وتترك لتبرد تماماً

الطبقة العلوية
تسخن الكريمة والسكر علي النار دون أن تغلي
ترفع عن النار وتضاف لها الشوكولاتة
تترك 2 دقيقة ثم تقلب حتي تذوب
يصب الخليط أعلي التشيز كيك برفق وتترك بالثلاجة ليلة كاملة أو 12 ساعة علي الأقل حتي تتماسك تماماً

التزيين
نقوم بفرد الشوكولاتة المذوبة علي ورق زبدة
يرش عليها البندق وتترك لتتماسك وتبرد تماماً
نقوم بتكسيرها وتوضع أعلي التشيز كيك وتقدم باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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