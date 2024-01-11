طريقة عمل تشيز كيك الدارك شوكليت المخبوز بالبندق

لمحبي الشوكولاتة الداكنة وصفة تشيز كيك رائعة غنية

المقادير اللازمة

للقاعدة

2 كوب بسكويت شوكولاتة

120 جرام زبدة مذوبة

نصف كوب بندق

للتشيز كيك

200 جرام شوكولاتة داكنة مذوبة

300 ملل كريمة

600 جرام جبن كريمي

كوب سكر بودرة

نصف كوب كاكاو داكن غير محلي

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

8 حبات بيض

ملعقة كبيرة فانيليا

نصف كوب بندق مفروم

للطبقة العلوية

300 ملل كريمة

200 جرام شوكولاتة داكنة مفرومة ناعم

نصف كوب سكر ناعم

للتزيين

شوكولاتة مذوبة بالحليب

بندق مفروم

طريقة العمل

القاعدة

في محضر الطعام يفرم البسكويت والبندق مع الزبدة حتي ينعم

يفرد المزيج في قالب تشيز كيك

تغلق الصينية من كل الجوانب من الخارج بورق القصدير وتترك جانباً

للتشيز كيك

تخفق الجبنة حتي تنعم مع السكر البودرة والكاكاو والنشا

يضاف لها الكريمة وتخفق دقيقة

يضاف لهم البيض الواحدة تلو الأخري والفانيليا ونخفق

يضاف لهم البندق المفروم والشوكولاتة وتخفق

يصب الخليط برفق فوق البسكويت

ثم تنقل الصينية في صينية بها حمام مائي

تخبز في فرن مسخن مسبقاً 180 درجة لمدة ساعة وربع أو حتي تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد تماماً

الطبقة العلوية

تسخن الكريمة والسكر علي النار دون أن تغلي

ترفع عن النار وتضاف لها الشوكولاتة

تترك 2 دقيقة ثم تقلب حتي تذوب

يصب الخليط أعلي التشيز كيك برفق وتترك بالثلاجة ليلة كاملة أو 12 ساعة علي الأقل حتي تتماسك تماماً

التزيين

نقوم بفرد الشوكولاتة المذوبة علي ورق زبدة

يرش عليها البندق وتترك لتتماسك وتبرد تماماً

نقوم بتكسيرها وتوضع أعلي التشيز كيك وتقدم باردة