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طريقة عمل تشيز كيك الحليب المكثف المحلي بالشوكولاتة البيضاء بدون فرن

نيفين عباسaccess_time1 / رجب / 1445 هـ      11 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة تشيز كيك كريمية غنية بدون فرن

المقادير اللازمة

للقاعدة
2 كوب بسكويت فانيليا
120 جرام زبدة

للتشيز كيك
500 جرام جبن كريمي
200 جرام شوكولاتة بيضاء مذوبة
عبوة حليب مكثف محلي
نصف كوب حليب بودرة
200 ملل كريمة خفق
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

القاعدة
في محضر الطعام يخفق البسكويت والزبدة
يفرد في قالب تشيز كيك سهل الفتح ويترك بالثلاجة 10 دقائق

التشيز كيك
تخفق الكريمة والحليب المكثف المحلي حتي تتماسك
في وعاء آخر تخفق الجبنة والفانيلا والحليب البودرة والشوكولاتة المذوبة
يضاف خليط الجبن للكريمة ويقلب
يصب الخليط اعلي البسكويت
يترك بالثلاجة ليلة كاملة حتي تتماسك
تخرج وتزين بالحليب المكثف المحلي والشوكولاتة البيضاء المذوبة
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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