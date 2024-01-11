طريقة عمل تشيز كيك الحليب المكثف المحلي بالشوكولاتة البيضاء بدون فرن

وصفة تشيز كيك كريمية غنية بدون فرن
المقادير اللازمة
للقاعدة
2 كوب بسكويت فانيليا
120 جرام زبدة
للتشيز كيك
500 جرام جبن كريمي
200 جرام شوكولاتة بيضاء مذوبة
عبوة حليب مكثف محلي
نصف كوب حليب بودرة
200 ملل كريمة خفق
ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة العمل
القاعدة
في محضر الطعام يخفق البسكويت والزبدة
يفرد في قالب تشيز كيك سهل الفتح ويترك بالثلاجة 10 دقائق
التشيز كيك
تخفق الكريمة والحليب المكثف المحلي حتي تتماسك
في وعاء آخر تخفق الجبنة والفانيلا والحليب البودرة والشوكولاتة المذوبة
يضاف خليط الجبن للكريمة ويقلب
يصب الخليط اعلي البسكويت
يترك بالثلاجة ليلة كاملة حتي تتماسك
تخرج وتزين بالحليب المكثف المحلي والشوكولاتة البيضاء المذوبة
ثم تقدم